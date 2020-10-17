«Просто хочу пожелать всем добра!» Александра Солдатова показала осенние фото в пальто
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии в объёмном кремовом пальто.
«Просто хочу пожелать всем добра! Нам его очень не хватает», — подписала фото Солдатова.
Фото можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».
В ответ подписчики также пожелали гимнастке добра и всего наилучшего, а также засыпали её комплиментами: красавица, королева, божественная принцесса.
22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).
«Сногсшибательна!» Подписчики оценили фото Александры Солдатовой на фоне заката
- 17 октября 2020
-
23:14
-
19:24
-
18:23
-
17:32
-
16:23
-
15:44
-
15:00
-
14:36
-
13:32
-
12:35
-
11:13
-
03:00
- 16 октября 2020
-
23:37
-
23:03
-
22:34
-
20:17
-
18:54
-
18:39
-
18:25
-
17:37
-
16:30
-
15:27
-
15:09
-
14:35
-
14:14
-
13:10
-
11:13
-
10:50
-
09:42
- 15 октября 2020
-
20:38
-
17:39
-
14:24
-
10:34
-
10:00
-
00:31
Партнерский контент