«Просто хочу пожелать всем добра!» Александра Солдатова показала осенние фото в пальто

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии в объёмном кремовом пальто.

«Просто хочу пожелать всем добра! Нам его очень не хватает», — подписала фото Солдатова.

Фото можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

В ответ подписчики также пожелали гимнастке добра и всего наилучшего, а также засыпали её комплиментами: красавица, королева, божественная принцесса.

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).