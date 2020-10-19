Александр Грищук: не буду играть на турнире претендентов в маске и перчатках

Один из участников турнира претендентов российский гроссмейстер Александр Грищук прокомментировал перенос возобновления соревнований с ноября 2020 года на весну 2021-го.

«Мне кажется, основная проблема заключается в том, что руководство ФИДЕ пытается угодить всем участникам соревнований. А это просто даже теоретически невозможно.

Многих игроков действительно пугает коронавирус, условия обеспечения безопасности для здоровья, какие-то медицинские вопросы. А у меня, например, позиция совершенно другая. Готов играть, условно говоря, в гараже, в подвале, в зоопарке, на вокзале, мне не нужны какие-то медицинские страховки, шикарные гостиницы и комфортабельные условия проведения соревнований. Спокойно отношусь и к ситуации с коронавирусом.

Но не буду играть в маске и перчатках. Или если перед началом соревнований надо будет две недели просидеть на карантине. Или играть в так называемом «пузыре», когда во время турнира тебе нельзя покидать территорию отеля или какого-то другого помещения. И как можно в такой ситуации угодить и мне, и другим игрокам? Если у нас противоположные, так сказать, требования?

Считаю, единственный выход возобновить турнир и довести его до конца — ФИДЕ должна определить чётко регламентированные правила проведения соревнований. Если кто-то не согласен играть по ним, то проводить турнир без него — играть всемером, вшестером или даже впятером. Например, если, условно говоря, примут решение играть в масках и меня вычеркнут из числа участников, отнесусь к этому с пониманием. Да, возможно, обращусь в Спортивный арбитражный суд, но в целом, по-житейски, отнесусь к такому вердикту с полным пониманием.

Считаю, единственный шанс довести турнир претендентов в ближайшее время — играть в онлайн-формате», — приводит слова Грищука РИА «Новости».