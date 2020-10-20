Призёр ОИ-2012 тяжелоатлет Албегов не будет завершать карьеру, несмотря на дисквалификацию

Главный тренер мужской сборной России по тяжёлой атлетике Олег Писаревский сообщил, что бронзовый медалист Олимпийских игр 2012 года и двукратный чемпион мира Руслан Албегов не планирует завершать карьеру. Ранее стало известно, что Албегов был дисквалифицирован на четыре года за применение допинга. Дисквалификация отсчитывается с 2017 года.
«Я думаю, что речь о завершении спортивной карьеры Русланом Албеговым не идёт. В самой тяжёлой весовой категории становление тяжелоатлетов происходит по времени подольше, чем в других категориях. Я разговаривал с Русланом и он сказал: «Мы ещё повоюем!» — приводит слова Писаревского РИА «Новости».
Помимо Албегова на четыре года были дисквалифицированы чемпионка мира 2013 года Тима Туриева и ещё четыре менее титулованных российских тяжелоатлетов. Из-за допинговых проблем России выдали лишь две квоты на участие в Олимпийских играх в Токио. Олимпиада ранее была перенесена с 2020 на 2021 год.
- 20 октября 2020
-
19:13
-
19:02
-
17:43
-
14:30
-
14:25
-
13:24
-
10:55
-
00:00
- 19 октября 2020
-
23:31
-
21:34
-
19:19
-
18:15
-
17:29
-
14:17
-
11:20
-
10:16
-
09:15
-
01:02
-
00:03
- 18 октября 2020
-
23:48
-
21:17
-
19:52
-
18:14
-
17:42
-
10:56
-
10:41
-
09:49
-
09:35
- 17 октября 2020
-
23:14
-
19:24
-
18:23
-
17:32
-
16:23
-
15:44
-
15:00