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Призёр ОИ-2012 тяжелоатлет Албегов не будет завершать карьеру, несмотря на дисквалификацию

Призёр ОИ-2012 тяжелоатлет Албегов не будет завершать карьеру, несмотря на дисквалификацию
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Главный тренер мужской сборной России по тяжёлой атлетике Олег Писаревский сообщил, что бронзовый медалист Олимпийских игр 2012 года и двукратный чемпион мира Руслан Албегов не планирует завершать карьеру. Ранее стало известно, что Албегов был дисквалифицирован на четыре года за применение допинга. Дисквалификация отсчитывается с 2017 года.

«Я думаю, что речь о завершении спортивной карьеры Русланом Албеговым не идёт. В самой тяжёлой весовой категории становление тяжелоатлетов происходит по времени подольше, чем в других категориях. Я разговаривал с Русланом и он сказал: «Мы ещё повоюем!» — приводит слова Писаревского РИА «Новости».

Помимо Албегова на четыре года были дисквалифицированы чемпионка мира 2013 года Тима Туриева и ещё четыре менее титулованных российских тяжелоатлетов. Из-за допинговых проблем России выдали лишь две квоты на участие в Олимпийских играх в Токио. Олимпиада ранее была перенесена с 2020 на 2021 год.

Штангистов Албегова и Туриеву дисквалифицировали на четыре года
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