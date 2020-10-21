Валентин Бузмаков стал тренером мужской сборной России по гандболу

Главный тренер мужской сборной России Велимир Петкович определился с ассистентом в национальной команде. Помогать ему будет Валентин Бузмаков, с декабря 2018 года возглавлявший молодёжную сборную страны (юноши 2000 года рождения).

«Я доволен, что ФГР по моей просьбе утвердила Валентина Бузмакова на должность второго тренера сборной России. С Валентином мы познакомились в середине августа в Москве. Он много рассказал о наиболее талантливых молодых игроках России. У нас сразу сложились хорошие отношения.

Я просмотрел все матчи пермского клуба, и мне понравилось, как Бузмаков ведёт игру. Надеюсь, наша совместная работа будет плодотворной», — цитирует Петковича пресс-служба Федерации гандбола России.

Валентин Бузмаков родился 17 апреля 1985 года в Астрахани. На позиции линейного выступал за «Автодор», «Сунгуль» и «Пермских медведей», привлекался в сборную страны, принял участие в чемпионате Европы – 2016. Последний матч в чемпионате России провёл в ноябре 2018 года. При этом ещё в сезоне-2016/2017 Бузмаков был назначен играющим главным тренером «Пермских медведей». Эту команду он возглавляет и сейчас.