«Сразу видно ступни гимнастки». Подписчики оценили новое фото Мамун с отдыха на Мальдивах

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию с отдыха на Мальдивах. Спортсменка, одетая в купальник, выложила сделанное на берегу океана чёрно-белое фото, на котором можно посмотреть, как она красиво ныряет в воду.
Фото можно посмотреть на странице Маргариты Мамун в «Инстаграме».
«Сразу видно ступни гимнастки», — написала одна из подписчиц в комментариях.
Мамун проводит отпуск с мужем, пловцом Александром Сухоруковым. Отношения между спортсменами начались в 2013 году. 8 декабря 2016 года на Олимпийском балу в присутствии собравшихся Александр сделал Маргарите предложение. 8 сентября 2017 года влюблённые официально стали мужем и женой. 3 октября 2019 года Маргарита родила сына, которого назвали Львом.
Помимо олимпийского золота в активе Мамун 7 золотых медалей чемпионатов мира и 4 победы на первенстве континента.
- 21 октября 2020
-
14:26
-
11:23
- 20 октября 2020
-
23:22
-
21:43
-
19:13
-
19:02
-
17:43
-
14:30
-
14:25
-
13:24
-
10:55
-
00:00
- 19 октября 2020
-
23:31
-
21:34
-
19:19
-
18:15
-
17:29
-
14:17
-
11:20
-
10:16
-
09:15
-
01:02
-
00:03
- 18 октября 2020
-
23:48
-
21:17
-
19:52
-
18:14
-
17:42
-
10:56
-
10:41
-
09:49
-
09:35
- 17 октября 2020
-
23:14
-
19:24
-
18:23