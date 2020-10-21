«Сразу видно ступни гимнастки». Подписчики оценили новое фото Мамун с отдыха на Мальдивах

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию с отдыха на Мальдивах. Спортсменка, одетая в купальник, выложила сделанное на берегу океана чёрно-белое фото, на котором можно посмотреть, как она красиво ныряет в воду.

Фото можно посмотреть на странице Маргариты Мамун в «Инстаграме».

«Сразу видно ступни гимнастки», — написала одна из подписчиц в комментариях.

Мамун проводит отпуск с мужем, пловцом Александром Сухоруковым. Отношения между спортсменами начались в 2013 году. 8 декабря 2016 года на Олимпийском балу в присутствии собравшихся Александр сделал Маргарите предложение. 8 сентября 2017 года влюблённые официально стали мужем и женой. 3 октября 2019 года Маргарита родила сына, которого назвали Львом.

Помимо олимпийского золота в активе Мамун 7 золотых медалей чемпионатов мира и 4 победы на первенстве континента.