«Чемпионат» покажет матчи Кубка шести наций по регби

Завтра, 24 октября, возобновится Кубок шести наций по регби, в котором принимают участие сборные Англии, Ирландии, Италии, Уэльса, Франции и Шотландии. Турнир стартовал 1 февраля и был приостановлен 14 марта в связи с пандемий коронавируса.

В первой игре Кубка после перерыва встретятся команды Ирландии и Италии.

«Чемпионат» покажет предстоящие игры Кубка шести наций:

24 октября. Ирландия — Италия (начало — 18:30 мск).

31 октября. Уэльс — Шотландия (17:15).

31 октября. Италия — Англия (19:45).

31 октября. Франция — Ирландия (23:00).

В турнирной таблице лидирует Англия (4 игры, 3 победы, 13 очков), на втором месте — Франция (4 игры, 3 победы, 13 очков), на третьем — Шотландия (4 игры, 2 победы, 10 очков), на четвёртом — Ирландия (3 игры, 2 победы, 9 очков), на пятом — Уэльс (4 игры, 1 победа, 7 очков), на шестом — Италия (3 игры, ни одной победы, 0 очков).

Сегодня на «Чемпионате» также состоится трансляция товарищеского матча Шотландия — Грузия (начало — в 21:30 мск), а 25 октября наш сайт покажет игру Quilter Cup Англия — «Барбарианс» (17:00 мск). Просмотр трансляций доступен только в РФ.