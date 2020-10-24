Бельгиец Тим Велленс выиграл пятый этап «Вуэльты»

Бельгийский гонщик Тим Велленс из команды Lotto Soudal стал победителем пятого этапа веломногодневки «Вуэльта Испании». Ближайшего преследователя, француза Гийома Мартена из команды Cofidis Велленс опередил на 4 секунды. Третьим финишировал Тимен Аренсман из Нидерландов (Sunweb). Россиянин Александр Власов из «Астаны» стал 19-м.

В общем зачёте лидерство сохраняет словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma).

Велошоссе. «Вуэльта Испании». 5-й этап. Уэска – Сабиньяниго, 184,4 км

1. Тим Велленс (Бельгия, Lotto Soudal) – 4:19.25

2. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – отставание 0.04

3. Тимен Аренсман (Нидерланды, Sunweb) – +0.12…

19. Александр Власов (Россия, «Астана») – +2.13

Общий зачёт после 5 этапов

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 20:52.31

2. Дэниэл Мартин (Ирландия, Israel Start-Up Nation) – +0.05

3. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – +0.13…

23. Александр Власов (Россия, «Астана») – +5.42.