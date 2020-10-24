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Бельгиец Тим Велленс выиграл пятый этап «Вуэльты»

Бельгиец Тим Велленс выиграл пятый этап «Вуэльты»
Другие / Велоспорт 0

Бельгийский гонщик Тим Велленс из команды Lotto Soudal стал победителем пятого этапа веломногодневки «Вуэльта Испании». Ближайшего преследователя, француза Гийома Мартена из команды Cofidis Велленс опередил на 4 секунды. Третьим финишировал Тимен Аренсман из Нидерландов (Sunweb). Россиянин Александр Власов из «Астаны» стал 19-м.

В общем зачёте лидерство сохраняет словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma).

Велошоссе. «Вуэльта Испании». 5-й этап. Уэска – Сабиньяниго, 184,4 км

1. Тим Велленс (Бельгия, Lotto Soudal) – 4:19.25
2. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – отставание 0.04
3. Тимен Аренсман (Нидерланды, Sunweb) – +0.12…
19. Александр Власов (Россия, «Астана») – +2.13

Общий зачёт после 5 этапов

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 20:52.31
2. Дэниэл Мартин (Ирландия, Israel Start-Up Nation) – +0.05
3. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – +0.13…
23. Александр Власов (Россия, «Астана») – +5.42.

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