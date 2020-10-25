Гэйган Харт вырвал у Хиндли победу на «Джиро д'Италия» — 2020

«Джиро д'Италия» завершилась дуэлью лидеров в индивидуальной гонке с раздельного старта, которая прошла в рамках заключительного 21-го этапа. Британец Тео Гэйган Харт из команды INEOS Grenadiers вырвал победу у австралийца Джая Хиндли из Sunweb.
Перед финальным этапом оба велогонщика впервые в истории Гранд-туров имели одинаковое время, но Хиндли стартовал последним в розовой майке и ориентировался на время Гэйгана Харта, однако британец всё равно оказался быстрее. Причём сразу на 39 секунд.
Гэйган Харт стал первым победителем «Джиро», не проведшим ни одного дня в розовой майке.
Велошоссе. «Джиро д’Италия». 21-й этап. Чернуско-суль-Навильо – Милан
Индивидуальная гонка с раздельного старта, 15,7 км
1. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) – 17.16.
2. Виктор Кампенартс (Бельгия, NTT Pro Cycling) – отставание 0.32.
3. Роан Деннис (Австралия, INEOS Grenadiers) – то же время...
45. Ильнур Закарин (Россия, ССС) — +1.47
Итоговый зачёт
1. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 85:40.21.
2. Джай Хиндли (Австралия, Sunweb) – +0.39.
3. Вилко Келдерман (Нидерланды, Sunweb) — +1:29…
22. Ильнур Закарин (Россия, ССС) — +1.06.11
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