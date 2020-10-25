Гэйган Харт вырвал у Хиндли победу на «Джиро д'Италия» — 2020

«Джиро д'Италия» завершилась дуэлью лидеров в индивидуальной гонке с раздельного старта, которая прошла в рамках заключительного 21-го этапа. Британец Тео Гэйган Харт из команды INEOS Grenadiers вырвал победу у австралийца Джая Хиндли из Sunweb.

Перед финальным этапом оба велогонщика впервые в истории Гранд-туров имели одинаковое время, но Хиндли стартовал последним в розовой майке и ориентировался на время Гэйгана Харта, однако британец всё равно оказался быстрее. Причём сразу на 39 секунд.

Гэйган Харт стал первым победителем «Джиро», не проведшим ни одного дня в розовой майке.

Велошоссе. «Джиро д’Италия». 21-й этап. Чернуско-суль-Навильо – Милан

Индивидуальная гонка с раздельного старта, 15,7 км



1. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) – 17.16.

2. Виктор Кампенартс (Бельгия, NTT Pro Cycling) – отставание 0.32.

3. Роан Деннис (Австралия, INEOS Grenadiers) – то же время...

45. Ильнур Закарин (Россия, ССС) — +1.47

Итоговый зачёт

1. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 85:40.21.

2. Джай Хиндли (Австралия, Sunweb) – +0.39.

3. Вилко Келдерман (Нидерланды, Sunweb) — +1:29…

22. Ильнур Закарин (Россия, ССС) — +1.06.11