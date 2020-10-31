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«Чемпионат» покажет решающие матчи Кубка шести наций по регби

«Чемпионат» покажет решающие матчи Кубка шести наций по регби
Другие / Регби 0

Сегодня, 31 октября, тремя матчами завершается Кубок шести наций по регби. В соревнованиях принимают участие сборные Англии, Ирландии, Италии, Уэльса, Франции и Шотландии. Турнир стартовал 1 февраля и был приостановлен 14 марта в связи с пандемией коронавируса. 24 октября Кубок шести наций возобновился матчем Ирландия — Италия (50:17).

«Чемпионат» покажет матчи Кубка шести наций:
31 октября. Уэльс — Шотландия (начало — в 17:15 мск).
31 октября. Италия — Англия (19:45).
31 октября. Франция — Ирландия (23:00).

Просмотр трансляций доступен только в РФ.

В турнирной таблице лидирует Ирландия (4 матча, 3 победы, 14 очков), на втором месте —
Англия (4 матча, 3 победы, 13 очков), на третьем — Франция (4 матча, 3 победы, 13 очков), на четвёртом — Шотландия (4 матча, 2 победы, 10 очков), на пятом — Уэльс (4 матча, 1 победа, 7 очков), на шестом — Италия (4 матча, ни одной победы, 0 очков).

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