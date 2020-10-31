«Чемпионат» покажет решающие матчи Кубка шести наций по регби

Сегодня, 31 октября, тремя матчами завершается Кубок шести наций по регби. В соревнованиях принимают участие сборные Англии, Ирландии, Италии, Уэльса, Франции и Шотландии. Турнир стартовал 1 февраля и был приостановлен 14 марта в связи с пандемией коронавируса. 24 октября Кубок шести наций возобновился матчем Ирландия — Италия (50:17).

«Чемпионат» покажет матчи Кубка шести наций:

31 октября. Уэльс — Шотландия (начало — в 17:15 мск).

31 октября. Италия — Англия (19:45).

31 октября. Франция — Ирландия (23:00).

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В турнирной таблице лидирует Ирландия (4 матча, 3 победы, 14 очков), на втором месте —

Англия (4 матча, 3 победы, 13 очков), на третьем — Франция (4 матча, 3 победы, 13 очков), на четвёртом — Шотландия (4 матча, 2 победы, 10 очков), на пятом — Уэльс (4 матча, 1 победа, 7 очков), на шестом — Италия (4 матча, ни одной победы, 0 очков).