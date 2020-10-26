«Секреты стройного тела». Елена Исинбаева опубликовала фото в купальнике

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева опубликовала фото в спортивном купальнике и поделилась секретами стройного тела.



«Секреты стройного тела:

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1. Правильное питание

2. Физическая активность

3. Восстановительные процедуры

4. Качественный сон.

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Ах да, и это должна быть система», — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».

Кроме двух золотых олимпийских медалей в активе Исинбаевой бронза Игр-2012. Елена — трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе, 4-кратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. С августа 2016 года Исинбаева – член МОК.