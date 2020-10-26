«Фантастическая женщина!» Подписчики отреагировали на фото в танце Ляйсан Утяшевой

Неоднократная победительница российских и международных соревнований, двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004), обладательница Кубка мира сезона-2001/2002 Ляйсан Утяшева рассказала, как ей удаётся удачно позировать фотографам.
«Это всё случайные кадры, пойманные фотографом в танце. В 95% на всех фотосессиях я не позирую, просто ставим музыку — и вперёд. Танцуем, а потом получаются фото. Фото в танце.
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Попробуйте… И делитесь своими вариантами таких экспериментов под #фотовтанце Выбирайте по настроению фотографию», — написала Утяшева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Ляйсан Утяшевой в «Инстаграме».
Подписчиков восхитили фотографии гимнастки и телеведущей.
marina.timoshkinakzn: «Фантастическая женщина!»
alenasokoloff: «Wow! Вот это грация!!!»
o_itsmylife: «Как красиво! Лёгкая, как птичка!»
neva_bloger: «Это не танец. Это полёт!»
irina_gool: «Вы сногсшибательная!»
sogsw: «Счастливая и сильно нежная девушка. Молодец и боец по жизни!»
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