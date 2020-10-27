Лыжник Устюгов обратился к журналистам, которые вновь перепутали его с биатлонистом

Российский лыжник Сергей Устюгов обратился к журналистам, которые путают его с биатлонистом Евгением Устюговым. Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд признал Евгения виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/2014, включая индивидуальную золотую медаль в масс-старте и командную бронзу в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также командное золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи.
«Друзья, я уже устал это терпеть… Товарищи журналисты, пожалуйста, перестаньте быть настолько неграмотными и непрофессиональными и перестаньте уже опираться на один только гугл при поиске подходящих фотографий, сначала разберитесь в вопросе и определите, кто есть кто, а потом уже публикуйте новости, будьте профессионалами, а не разгильдяями, в конце концов!» — написал Устюгов в своём «инстаграме», опубликовав скриншот новости о наказании Евгения Устюгова. В новости использовалось фото Сергея.
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