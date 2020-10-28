Россиянин Власов финишировал 4-м на восьмом этапе «Вуэльты»

Словенский велогонщик Примож Роглич из команды Jumbo-Visma выиграл восьмой этап «Вуэльты Испании». Ближайших преследователей словенец опередил на 13 секунд. Вторым финишировал эквадорец Ричард Карапас из Ineos, третьим – ирландец Дэниэл Мартин (+0.19) из Israel Start-Up Nation.



Россиянин Александр Власов из «Астаны», для которого эта «Вуэльта» является дебютной, финишировал четвертым, показав лучший результат в карьере в гонках Гранд-тура.



После 8-го этапа лидер общего зачёта «Вуэльты» не изменился — им по-прежнему является Карапас.



Велошоссе. «Вуэльта Испании». 8-й этап. 164 км.



1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 4:07.08.

2. Ричард Карапас (Эквадор, Ineos) – отставание 0.13.

3. Дэниэл Мартин (Ирландия, Israel Start-Up Nation) — +0.19

28. Александр Власов (Россия, «Астана») — +0.25.



Общий зачёт после 8-го этапа.



1. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – 32:31.06.

2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) — +0.13.

3. Дэниэл Мартин (Ирландия, Israel Start-Up Nation) — +0.28…

15. Александр Власов (Россия, «Астана») – +6.52.