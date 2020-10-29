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Бостонский марафон перенесён с апреля на осень 2021 года из-за коронавируса

Бостонский марафон перенесён с апреля на осень 2021 года из-за коронавируса
Другие / Лёгкая атлетика 0

Бостонский марафон, который должен был состяться в апреле 2021 года, перенесен на осень того же из-за пандемии COVID-19.

«Мы очень надеемся, что следующей осенью наш марафон продолжит традицию, и мы снова сможем показать наше единство и спортивный дух. Мы знаем, что возникнет много вопросов, и мы найти ответы на них в ближайшие месяцы», — приводит слова генерального директора Бостонского марафона Тома Грилка пресс-служба соревнования.

Марафон 2021 года должен стать 125-м по счету. Марафон 2020 года из-за пандемии состоялся в онлайн-формате. Бостонский марафон проводится с 1897 года в День патриота (государственный праздник США, посвящённый первым битвам за независимость, празднуется в третий понедельник апреля).

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