Бостонский марафон перенесён с апреля на осень 2021 года из-за коронавируса
Бостонский марафон, который должен был состяться в апреле 2021 года, перенесен на осень того же из-за пандемии COVID-19.
«Мы очень надеемся, что следующей осенью наш марафон продолжит традицию, и мы снова сможем показать наше единство и спортивный дух. Мы знаем, что возникнет много вопросов, и мы найти ответы на них в ближайшие месяцы», — приводит слова генерального директора Бостонского марафона Тома Грилка пресс-служба соревнования.
Марафон 2021 года должен стать 125-м по счету. Марафон 2020 года из-за пандемии состоялся в онлайн-формате. Бостонский марафон проводится с 1897 года в День патриота (государственный праздник США, посвящённый первым битвам за независимость, празднуется в третий понедельник апреля).
- 29 октября 2020
-
03:22
- 28 октября 2020
-
21:49
-
20:11
-
15:37
-
15:29
-
15:25
-
13:05
-
12:51
-
12:43
-
12:05
-
10:25
-
10:24
-
09:05
- 27 октября 2020
-
21:47
-
20:13
-
17:18
-
16:43
-
00:08
- 26 октября 2020
-
23:49
-
23:04
-
22:13
-
21:15
-
16:00
-
13:52
-
12:32
-
09:49
-
09:47
- 25 октября 2020
-
19:54
-
18:48
-
12:00
-
00:49
- 24 октября 2020
-
20:22
-
17:53
-
16:11
-
15:46
Партнерский контент