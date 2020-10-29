Сноубордист, завоевавший бронзу на ОИ-2014, приговорён к условному сроку по делу о ДТП

Японский сноубордист Таку Хираока, бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи, приговорён к 30 месяцам тюремного заключения условно по делу о ДТП, в результате которого пострадали шесть человек.

Как сообщает Kyodo, испытательный срок спортсмена продлится четыре года. ДТП произошло 29 сентября прошлого года в японском городе Кацураги. Находясь за рулём в нетрезвом виде, Хираока врезался в другой автомобиль, после чего покинул место происшествия.

«Вы выиграли медаль Олимпийских игр и подарили надежду множеству людей, но разочаровали их после этого инцидента. Есть много вещей, которые можете делать только вы. Например, делиться опытом, который вы получили, будучи спортсменом. Мы хотели бы, чтобы вы продолжили быть иконой и героем», — сказал судья.