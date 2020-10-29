Елена Исинбаева предложила поднять зарплаты молодым тренерам до 40-50 тыс. рублей

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, председатель Ассоциации студенческих спортивных клубов Елена Исинбаева предложила поднять зарплаты молодым тренерам.

«Если поднять зарплаты тренеров до 40-50 тысяч рублей, будут очереди, будет жёсткий конкурс. Есть огромное число молодых людей и девушек, желающих посвятить себя тренерской деятельности. Сейчас я полностью согласна с Еленой Вяльбе (президентом Федерации лыжных гонок России. — Прим. „Чемпионата“): сегодняшняя ситуация не мотивирует тренеров на то, чтобы посвятить себя жизни детей, оставив своих на втором плане», — приводит слова Исинбаевой ТАСС.

Ранее Вяльбе посетовала на низкий уровень зарплат тренеров по лыжным гонкам.