Елена Исинбаева предложила поднять зарплаты молодым тренерам до 40-50 тыс. рублей
Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, председатель Ассоциации студенческих спортивных клубов Елена Исинбаева предложила поднять зарплаты молодым тренерам.
«Если поднять зарплаты тренеров до 40-50 тысяч рублей, будут очереди, будет жёсткий конкурс. Есть огромное число молодых людей и девушек, желающих посвятить себя тренерской деятельности. Сейчас я полностью согласна с Еленой Вяльбе (президентом Федерации лыжных гонок России. — Прим. „Чемпионата“): сегодняшняя ситуация не мотивирует тренеров на то, чтобы посвятить себя жизни детей, оставив своих на втором плане», — приводит слова Исинбаевой ТАСС.
Ранее Вяльбе посетовала на низкий уровень зарплат тренеров по лыжным гонкам.
Вяльбе: тысячи тренеров получают 25 тысяч в месяц. А человеку нужно ещё семью накормить
- 29 октября 2020
-
16:01
-
15:35
-
15:26
-
14:33
-
14:10
-
14:07
-
13:29
-
09:56
-
09:44
-
03:22
- 28 октября 2020
-
21:49
-
20:11
-
15:37
-
15:29
-
15:25
-
13:05
-
12:51
-
12:43
-
12:05
-
10:25
-
10:24
-
09:05
- 27 октября 2020
-
21:47
-
20:13
-
17:18
-
16:43
-
00:08
- 26 октября 2020
-
23:49
-
23:04
-
22:13
-
21:15
-
16:00
-
13:52
-
12:32
-
09:49
Партнерский контент