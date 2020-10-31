Бывших сотрудников ВФЛА дисквалифицировали за не предоставленные следователям AIU телефоны

Адвокат Валентин Бородин сообщил, что бывшие сотрудницы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова и Елена Орлова были дисквалифицированы на длительный срок дисциплинарным трибуналом не за причастность к подделке справки прыгуна в высоту Данила Лысенко, а за то, что не отдали личные телефоны представителям AIU, занимавшимся расследованием дела.

«Иконникова и Орлова в данном деле были дисквалифицированы не за якобы имеющуюся причастность к пресловутой справке, а за то, что отказались подчиниться требованиям представителей AIU предоставить свои личные телефоны. Наша позиция на суде заключалась в том, что, по российскому праву, никто не имеет права требовать личные телефоны, на которых содержится конфиденциальная информация личного характера, затрагивающая интересы как собственников телефонов, так и третьих лиц. Однако трибунал посчитал главенствующим нормы международного спортивного права и принял такое решение, которое я считаю весьма неоднозначным.

При желании, это решение можно обжаловать в CAS. Но я не готов сказать, будут ли Иконникова и Орлова обжаловать решение трибунала", — приводит слова Бородина ТАСС.

Нарушение Лысенко состояло в пропуске трёх допинг-тестов за год, за что ему грозила двухлетняя дисквалификация. Чтобы доказать, что один из тестов пропущен по не зависящим от спортсмена обстоятельствам, была подделана справка. Но обман вскрылся. Для возможности продолжения процесса восстановления ВФЛА был назначен многомиллионный штраф. Российские легкоатлеты в 2020 году не имели возможности стартовать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.