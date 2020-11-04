«Восхитительна, умопомрачительна!» Подписчики — о фото Севастьяновой в купальнике

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» чёрно-белую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в купальник, позирует перед камерой на фоне залива.

«В Москве сразу заканчиваются фотографии и начинается архив», — подписала она фото.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Восхитительна, великолепна, умопомрачительна!»

«Самая прекрасная леди, которую я когда-либо видел».

«Пальчики на ножках отказались загорать, очень прикольно смотрится».

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.