Григорий Родченков — о деле РУСАДА: российские мошенники могут снова избежать наказания

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков выразил беспокойство, что спортивный арбитражный суд может оправдать РУСАДА в деле против ВАДА, слушания которого завершатся 5 ноября.
«Россия заслужила восьмилетний запрет. Только представители высшего аппарата могли дать указание сфальсифицировать базу данных LIMS, чтобы сфабриковать ложные и неграмотные тексты с неубедительными и прозрачными попытками унизить меня, разоблачителя коррупции. Я вообще никогда не писал этих текстов.
Решение CAS может быть разочаровывающим и шокирующим, как мы видели в феврале 2018 года. Решение CAS зависит от бремени доказывания», — приводит слова Родченкова Evening Standard.
Родченков выразил сомнения в возможном вердикте CAS из-за того, что накануне Игр-2018 в Пхёнчхане CAS оправдал 28 российских спортсменов, обвинённых по показаниям информатора ВАДА.
«Как судебный орган CAS нуждается в обновлении и реформировании наряду с другими спортивными руководящими органами – такими, как МОК, ВАДА и международные федерации.
В рамках этой ущербной системы управления спортом российские мошенники могут снова избежать надлежащих санкций и наказаний, а затем каким-то образом принять участие в Олимпийских играх в Токио в следующем году. Если это произойдет, борьба с допингом потеряет еще больше доверия — как бы трудно это ни было представить», — сказал Родченков.
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