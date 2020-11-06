МОК продолжает финансовую поддержку информаторов ВАДА Степановых

Международный олимпийский комитет (МОК) не прекратил по истечении оговорённого срока оказывать финансовую поддержку информаторам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) супругам Юлии и Виталию Степановым. С сентября 2016 года бегунья на средние дистанции Юлия получает от МОК деньги на оплату тренировочного процесса, а её муж стал консультантом МОК по вопросам допинга, допинг-контроля и защиты спортсменов. Изначально планировалось, что выплаты будут осуществляться до конца 2018 года.
«Что касается Юлии и Виталия Степановых, то мы можем подтвердить, что Виталий всё ещё консультирует МОК, а Юлия всё ещё получает стипендию», — приводит ТАСС слова источника в пресс-службе МОК.
В декабре 2014 года российская легкоатлетка Степанова и её муж, бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА), стали героями фильма немецкой телекомпании ARD. В нём утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещённые препараты по указанию своих тренеров. Организованное после эфира независимое расследование ВАДА закончилось дисквалификацией Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
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