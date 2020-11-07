Дарья Клишина: счастье в мелочах и в ваших руках

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, которая живёт и тренируется в США, поделилась размышлениями о счастье.

«Счастье — когда здоровы твои близкие люди. Счастье в мелочах и в ваших руках. А ещё счастье — это момент, когда воспринимаешь действительность такой, какая она есть», — написала Клишина на своей странице в «Истаграме».

Фото можно посмотреть на странице Дарьи Клишиной в «Инстаграме».

Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира (2017), двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы (2014).



Клишина с 2013 года живёт и тренируется в США. Именно по этой причине в июле 2016 года Дарья стала единственной российской спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к соревнованиям Олимпиады-2016 в Бразилии как нейтральный спортсмен.