Дарья Клишина: счастье в мелочах и в ваших руках

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, которая живёт и тренируется в США, поделилась размышлениями о счастье.
«Счастье — когда здоровы твои близкие люди. Счастье в мелочах и в ваших руках. А ещё счастье — это момент, когда воспринимаешь действительность такой, какая она есть», — написала Клишина на своей странице в «Истаграме».
Фото можно посмотреть на странице Дарьи Клишиной в «Инстаграме».
Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира (2017), двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы (2014).
Клишина с 2013 года живёт и тренируется в США. Именно по этой причине в июле 2016 года Дарья стала единственной российской спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к соревнованиям Олимпиады-2016 в Бразилии как нейтральный спортсмен.
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