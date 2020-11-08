«Безупречная». Подписчики оценили фото Дарьи Клишиной в купальнике

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина на своей странице в «Инстаграме» поделилась фотографией в купальнике.

Посмотреть фотографию можно на странице Дарьи Клишиной в "Инстаграме".

Подписчики оценили снимок спортсменки: «Совершенная Даша, безупречная». «Красотка». «Идеальная, ноги мечты».

Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира (2017), двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы (2014).

Клишина с 2013 года живёт и тренируется в США. Именно по этой причине в июле 2016 года Дарья стала единственной российской спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к соревнованиям Олимпиады-2016 в Бразилии как нейтральный спортсмен.