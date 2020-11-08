«Безупречная». Подписчики оценили фото Дарьи Клишиной в купальнике
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина на своей странице в «Инстаграме» поделилась фотографией в купальнике.
Посмотреть фотографию можно на странице Дарьи Клишиной в "Инстаграме".
Подписчики оценили снимок спортсменки: «Совершенная Даша, безупречная». «Красотка». «Идеальная, ноги мечты».
Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира (2017), двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы (2014).
Клишина с 2013 года живёт и тренируется в США. Именно по этой причине в июле 2016 года Дарья стала единственной российской спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к соревнованиям Олимпиады-2016 в Бразилии как нейтральный спортсмен.
Дарья Клишина: счастье в мелочах и в ваших руках
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