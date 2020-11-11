Мужская и женская сборные России стали победителями чемпионата Европы по велотреку

Мужская сборная России выиграла командный спринт на чемпионате Европы по велоспорту на треке. Команда в составе Дениса Дмитриева, Павла Якушевского и Ивана Гладышева опередили сборные Чехии и Греции, завоевавшие серебряные и бронзовые медали соответственно.



В женском командном спринте победу также одержали представительницы России — Анастасия Войнова, Дарья Шмелёва и Наталья Антонова. Второе место заняла сборная Великобритании, третьими стали спортсменки из Украины.



Также в первый соревновательный день третьим в гонке на выбывание стал россиянин Сергей Ростовцев.



Континентальное первенство проходит в Пловдиве (Болгария) при пустых трибунах. Соревнования завершатся 15 ноября.