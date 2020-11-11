Мужская и женская сборные России стали победителями чемпионата Европы по велотреку
Мужская сборная России выиграла командный спринт на чемпионате Европы по велоспорту на треке. Команда в составе Дениса Дмитриева, Павла Якушевского и Ивана Гладышева опередили сборные Чехии и Греции, завоевавшие серебряные и бронзовые медали соответственно.
В женском командном спринте победу также одержали представительницы России — Анастасия Войнова, Дарья Шмелёва и Наталья Антонова. Второе место заняла сборная Великобритании, третьими стали спортсменки из Украины.
Также в первый соревновательный день третьим в гонке на выбывание стал россиянин Сергей Ростовцев.
Континентальное первенство проходит в Пловдиве (Болгария) при пустых трибунах. Соревнования завершатся 15 ноября.
- 11 ноября 2020
-
22:53
-
22:09
-
21:06
-
15:49
-
15:35
-
14:50
-
13:12
-
12:32
-
12:10
-
09:29
-
09:15
- 10 ноября 2020
-
23:30
-
15:35
-
14:31
- 9 ноября 2020
-
23:54
-
18:11
-
17:27
-
11:23
-
09:43
- 8 ноября 2020
-
23:32
-
22:18
-
19:57
-
18:14
-
17:19
-
15:28
-
14:51
-
14:24
-
13:57
-
12:53
-
11:28
- 7 ноября 2020
-
21:08
-
20:20
-
19:55
-
17:03
-
17:03
Партнерский контент