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Мужская и женская сборные России стали победителями чемпионата Европы по велотреку

Мужская и женская сборные России стали победителями чемпионата Европы по велотреку
Другие / Велоспорт 0

Мужская сборная России выиграла командный спринт на чемпионате Европы по велоспорту на треке. Команда в составе Дениса Дмитриева, Павла Якушевского и Ивана Гладышева опередили сборные Чехии и Греции, завоевавшие серебряные и бронзовые медали соответственно.

В женском командном спринте победу также одержали представительницы России — Анастасия Войнова, Дарья Шмелёва и Наталья Антонова. Второе место заняла сборная Великобритании, третьими стали спортсменки из Украины.

Также в первый соревновательный день третьим в гонке на выбывание стал россиянин Сергей Ростовцев.

Континентальное первенство проходит в Пловдиве (Болгария) при пустых трибунах. Соревнования завершатся 15 ноября.

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