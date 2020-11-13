«Чемпионат» покажет матч открытия Осеннего кубка наций по регби Ирландия — Уэльс
Сегодня, 13 ноября, стартует Осенний кубок наций по регби, в котором примут участие сборные Англии, Фиджи, Франции, Грузии, Ирландии, Италии, Шотландии и Уэльса.
Изначально планировалось, что в турнире сыграет сборная Японии, но в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, команда отказалась от участия. Вместо Японии в состав участников Кубка вошла Грузия.
В результате жеребьёвки в группу A попали сборные Англии, Грузии, Ирландии и Уэльса. В группе B сыграют команды Фиджи, Франции, Италии и Шотландии. Победители групп сыграют друг с другом в финале Осеннего кубка наций.
«Чемпионат» сегодня покажет стартовый матч турнира между сборными Ирландии и Уэльса. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.
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