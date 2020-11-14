Шишкарёв: очень рассчитываем на Сень на ЧЕ-2020, хотим, чтобы она поправилась

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв выразил надежду, что олимпийская чемпионка и один из лидеров сборной России Анна Сень, получившая травму ноги, сможет сыграть на чемпионате Европы — 2020.

Сень получила травму 11 ноября в матче чемпионата России с краснодарской «Кубанью». У 29-летней гандболистки частичный отрыв сухожилия от пяточного бугра. Восстановление займёт 4–6 недель. Чемпионат Европы пройдёт в Дании и Норвегии с 3 по 20 декабря.

«Мы не считаем, что это потеря. Рассчитываем, что врачи сделают всё возможное, чтобы Анна Сень вернулась в строй к чемпионату Европы. Может, восстановление займёт меньше четырёх недель. Есть шансы, что она сможет помочь нам на чемпионате Европы. Конечно, здоровье превыше всего, мы очень рассчитываем на Аню, хотим, чтобы она поправилась. Если не в первых матчах, то дальше, в ходе турнира, Аня могла бы помочь нашей сборной. Сень – опорный игрок нашей команды, она всегда будет полезна – и в защите, и в нападении. Желаем Ане здоровья!» – приводит слова Шишкарёва РИА «Новости».