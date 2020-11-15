Кубеев: выступление российских велогонщиков на чемпионате Европы оцениваю на пятёрку

Старший тренер сборной России по велоспорту Андрей Кубеев высоко оценил результаты подопечных на завершившемся в Пловдиве (Болгария) чемпионате Европы.



«Наша команда в Пловдиве заслужила за выступление твёрдую пятёрку, справились с задачей, тем более что выступление было не домашней заготовкой, а хорошей импровизацией.



Наша команда была здесь представлена на 75% оптимального состава. Кроме того, из-за пандемии коронавируса у нас было очень мало международных гонок, где можно было бы объективно оценить уровень подготовки, посмотреть соперников и выйти на необходимые скорости, было мало шоссейных гонок, сюда мы приехали после национального чемпионата. Но возможности, что у нас были, мы постарались использовать на 100%.



Планы? Впереди новый олимпийский год, который надо пройти от начала до конца. Основные претенденты в олимпийскую сборную определены, мы их должны вести к максимальной цели. У нас полная квота в мужском и женском спринте, а также в женских темповых дисциплинах. Вся подготовка настроена на Олимпиаду, но из-за того, что ситуацию прогнозировать сложно, всем придётся тяжело», — цитирует Кубеева ТАСС.

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