Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

ЦСКА потерпел первое поражение в Лиге чемпионов, уступив «Оденсе»

ЦСКА потерпел первое поражение в Лиге чемпионов, уступив «Оденсе»
Другие / Гандбол 0

Гандболистки московского ЦСКА на выезде уступили датскому «Оденсе» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 25:26. Самой результативной в составе российского клуба стала Екатерина Ильина, забившая 6 мячей. 5 раз отличилась Дарья Дмитриева, по 4 гола на счету Полины Ведехиной и Антонины Скоробогатченко. Самым результативным игроком матча стала голландка Лоис Аббинг, хорошо известная в России по выступлению за «Ростов-Дон». Она забила в ворота ЦСКА 9 мячей.

Это поражение стало для «армейской» команды первым на турнире. Ранее ЦСКА одержал пять побед и одну встречу свёл вничью. Набрав 11 очков, ЦСКА занимает второе место в группе В, уступая только венгерскому «Дьёру».

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа В. 8-й тур

«Оденсе» (Дания) – ЦСКА (Россия) – 26:25 (12:11).

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020