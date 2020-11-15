ЦСКА потерпел первое поражение в Лиге чемпионов, уступив «Оденсе»

Гандболистки московского ЦСКА на выезде уступили датскому «Оденсе» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 25:26. Самой результативной в составе российского клуба стала Екатерина Ильина, забившая 6 мячей. 5 раз отличилась Дарья Дмитриева, по 4 гола на счету Полины Ведехиной и Антонины Скоробогатченко. Самым результативным игроком матча стала голландка Лоис Аббинг, хорошо известная в России по выступлению за «Ростов-Дон». Она забила в ворота ЦСКА 9 мячей.

Это поражение стало для «армейской» команды первым на турнире. Ранее ЦСКА одержал пять побед и одну встречу свёл вничью. Набрав 11 очков, ЦСКА занимает второе место в группе В, уступая только венгерскому «Дьёру».

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Группа В. 8-й тур

«Оденсе» (Дания) – ЦСКА (Россия) – 26:25 (12:11).