Дрессел побил мировой рекорд Морозова на дистанции 100 м комплексным плаванием

Двукратный олимпийский чемпион американец Калеб Дрессел установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров комплексным плаванием на короткой воде в полуфинале этапа лиги ISL в Будапеште. 24-летний Дрессел преодолел дистанцию за 49,88 секунды, став первым в мире, кто затратил на этот заплыв менее 50 секунд.

Предыдущий мировой рекорд (50,26) принадлежал россиянину Владимиру Морозову и был показан 28 сентября 2018 года. Дрессел улучшил это достижение сразу на 0,38 секунды.

Кроме двух золотых наград Олимпийских игр, в активе американца 13 побед на чемпионатах мира на длинной воде и 6 – на короткой. Ему принадлежат шесть мировых рекордов (два из них в эстафете). Дрессел специализируется на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем и баттерфляем.