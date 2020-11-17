«Ух, хороша!» Подписчики оценили фото 41-летней Хоркиной в гимнастическом купальнике

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике россиянка Светлана Хоркина опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии, на которых можно посмотреть, как 41-летняя спортсменка выглядит в гимнастическом купальнике.

«Главное, чтоб костюмчик сидел», — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Светланы Хоркиной.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту спортсменки.

«Ух, хороша!»

«Си-ильные у вас купальники».

«Расцветка яркая, оригинальная! И сидит отлично! Браво».

«Ну вот, теперь и на Олимпиаду».

Хоркина — двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях (1996, 2000), девятикратная чемпионка мира, в том числе трижды в абсолютном первенстве и пять раз в упражнениях на брусьях, 13-кратная чемпионка Европы (трижды в абсолютном первенстве).