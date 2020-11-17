В USADA отреагировали на принятие Сенатом США «закона Родченкова»

Президент Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт выступил с заявлением на тему принятия Сенатом США антидопингового закона, названного в честь информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова.

«USADA благодарит всех, кто участвовал в создании и принятии антидопингового закона имени Григория Родченкова, который сегодня был принят Сенатом США без возражений.

«Закон Родченкова» был единогласно принят Палатой представителей США в октябре прошлого года. Закон предоставит инструменты, необходимые для защиты чистых спортсменов и привлечения к ответственности за допинговые заговоры на международном уровне, которые порочат спорт, спонсоров и наносят вред спортсменам.

Закон устанавливает уголовное наказание для участников систем, которые осуществляют допинговые схемы мошенничества, грабящие спортсменов, обычных людей и бизнес. Он также защищает информаторов от возмездия и обеспечивает реституцию спортсменам, обманутым в допинговых заговорах.

Это монументальный день в борьбе за чистый спорт во всём мире, и мы с нетерпением ждём, когда закон вступит в силу и поможет изменить правила игры для чистых спортсменов к лучшему», — приводятся слова Тайгерта на официальном сайте USADA.

Напомним, «закон Родченкова» даёт возможность привлекать к ответственности людей, которые нарушили антидопинговые правила на международных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Америки. В 2019 году этот закон был одобрен Палатой представителей США, теперь его должен подписать действующий президент Дональд Трамп. Закон даёт возможность правительству Штатов добиваться судебного разбирательства за участие в допинговых заговорах на международных соревнованиях с участием американских спортсменов. Возможное наказание — тюремное заключение до 10 лет и штраф до $ 1 млн.