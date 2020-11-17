«К сожалению, лиги США не подотчётны этому акту». МОК – об «акте Родченкова»

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на принятие сенатом США так называемого «акта Родченкова». В организации отметили, что законопроект соответствует её политике, но выразили неудовлетворение по поводу того, что профессиональные североамериканские лиги не подотчётны этому акту.



«МОК подчеркивает тот факт, что закон фокусируется на окружении спортсменов — это соответствует политике МОК, так как ранее в борьбе с допингом регулярно наблюдались структуры вокруг спортсменов, которые были причастны к большинству случаев применения допинга. В такие сети могут входить тренеры, агенты, дилеры, менеджеры, официальные лица из правительств или спортивных организаций, врачи, физиотерапевты и др. Сами спортсмены уже подвергаются санкциям с долгосрочными отстранениями в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса. Нам нужно применять такие же строгие санкции к их окружению, и в этом данный закон будет полезен.



МОК продолжает призывать профессиональные лиги США, в которых играют самые популярные американские спортсмены, а также Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA), которую проходит большинство самых успешных спортсменов США, применять Всемирный антидопинговый кодекс. К сожалению, они освобождены от этого закона и до сих пор не являются подотчетными данному кодексу», — цитирует Международный олимпийский комитет ТАСС.



«Акт Родченкова – законопроект, названный в честь информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова. Он предполагает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. При этом он не будет распространяться на североамериканские профессиональные лиги (Национальную баскетбольную ассоциацию, Национальную хоккейную лигу и др.), так как они не следуют кодексу ВАДА.

«Есть вопросы. Это ненормально». Юрий Ганус — об одобрении сенатом США «акта Родченкова»