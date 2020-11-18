Бывший президент ОКР Жуков отреагировал на принятие в США «закона Родченкова»

Первый вице-спикер Госдумы РФ, почётный глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал принятие сенатом США антидопингового закона, названного в честь информатора ВАДА Григория Родченкова.
«Это в первую очередь идёт вразрез с правовыми принципами. Здесь речь идёт об экстерриториальном применении американского законодательства. Мне кажется, что это идёт вразрез с правилами международных спортивных организаций, ВАДА прежде всего. Это может привести к тому, что будут вступать в противоречия законы, которые введены в разных странах.
У нас тоже приняты законы о наказании, в том числе и уголовном, за склонение к применению допинга. Но эти законы касаются нашей страны. При этом мне кажется, что МОК по этой теме должен ясно и чётко высказаться. На мой взгляд, это в целом угрожает международному олимпийскому движению и всей системе международных соревнований», — цитирует Жукова «Р-Спорт».
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