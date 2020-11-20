В матче украинских женских гандбольных команд случилась массовая драка. Видео

Матч регулярного сезона украинской женской Суперлиги по гандболу с участием команд «Днепрянка» и «Реал» был прерван на некоторое время из-за массовой драки. При счёте 27:24 в пользу «Днепрянки» у ворот одной из команд произошло жёсткое столкновение. Спортсменки набросились друг на друга с кулаками, после чего в драку вмешались другие участники матча: тренеры и их помощники, которые попытались вмешаться в происходящее.
Спустя минуту страсти удалось погасить. Встреча завершилась победой «Днепрянки» со счётом 30:28.
В сезоне-2020/2021 «Днепрянка» провела восемь матчей, одержав в них четыре победы и потерпев четыре поражения. Команда занимает второе место в турнирной таблице. На счету «Реала» шесть матчей: три победы, одна ничья и два поражения. Коллектив располагается строчкой ниже «Днепрянки».
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