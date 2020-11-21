Белов и Сорина выиграли контрольные гонки сборной России по лыжным гонкам

На сборах в Муонио (Финляндия) мужская и женская сборные России по лыжным гонкам провели контрольные гонки с участием спортсменок из других команд. Лыжницы бежали дистанцию 10 км классическим стилем, лыжники — 15 км.



Победу в мужской гонке одержал Евгений Белов. Первое место по итогам женского старта неожиданно заняла Татьяна Сорина.



Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км. Классический стиль



1. Евгений Белов — 34.23,1

2. Алексей Червоткин — +4,3

3. Илья Порошкин — +10,9

4. Илья Семиков — +11,2

5. Андрей Мельниченко — +42,0

6. Артем Мальцев — +49,5

7. Андрей Ларьков — +58,1

8. Антон Тимашов — +58,6

9. Иван Якимушкин — +59,1

10. Иван Кириллов — +1.16,7

11. Александр Бессмертных — +1.19,1

12. Александр Терентьев — +1.22,0

13. Ермил Вокуев — +1.24,7

14. Артем Николаев — +1.28,7

15. Денис Спицов — +1.31,9

16. Франческо Де Фабиани (Италия) — +1.32,5…

21. Сергей Ардашев — +2.09,4…

23. Андрей Собакарев — +2.44,0…

25. Кирилл Киливнюк — +3.21,8.



Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль.



1. Татьяна Сорина — 25.28,8

2. Наталья Непряева — +22,4

3. Яна Кирпиченко — +58,0

4. Алиса Жамбалова — +59,2

5. Юлия Ступак — +1.05,6

6. Тереза Штадлобер (Австрия) — +1.10,2

7. Христина Мацокина — +1.26,6

8. Екатерина Смирнова — +1.27,8

9. Лидия Дуркина — +1.32,9…

11. Анна Жеребятьева — +1.47,8…

14. Наталия Мекрюкова — +1.57,2

15. Майя Якунина — +2.00,6…

17. Анна Нечаевская — +2.30,7.

Наталья Непряева выиграла контрольную тренировку российских лыжниц в Муонио