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Белов и Сорина выиграли контрольные гонки сборной России по лыжным гонкам

Белов и Сорина выиграли контрольные гонки сборной России по лыжным гонкам
Другие / Лыжный спорт 0

На сборах в Муонио (Финляндия) мужская и женская сборные России по лыжным гонкам провели контрольные гонки с участием спортсменок из других команд. Лыжницы бежали дистанцию 10 км классическим стилем, лыжники — 15 км.

Победу в мужской гонке одержал Евгений Белов. Первое место по итогам женского старта неожиданно заняла Татьяна Сорина.

Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км. Классический стиль

1. Евгений Белов — 34.23,1
2. Алексей Червоткин — +4,3
3. Илья Порошкин — +10,9
4. Илья Семиков — +11,2
5. Андрей Мельниченко — +42,0
6. Артем Мальцев — +49,5
7. Андрей Ларьков — +58,1
8. Антон Тимашов — +58,6
9. Иван Якимушкин — +59,1
10. Иван Кириллов — +1.16,7
11. Александр Бессмертных — +1.19,1
12. Александр Терентьев — +1.22,0
13. Ермил Вокуев — +1.24,7
14. Артем Николаев — +1.28,7
15. Денис Спицов — +1.31,9
16. Франческо Де Фабиани (Италия) — +1.32,5…
21. Сергей Ардашев — +2.09,4…
23. Андрей Собакарев — +2.44,0…
25. Кирилл Киливнюк — +3.21,8.

Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль.

1. Татьяна Сорина — 25.28,8
2. Наталья Непряева — +22,4
3. Яна Кирпиченко — +58,0
4. Алиса Жамбалова — +59,2
5. Юлия Ступак — +1.05,6
6. Тереза Штадлобер (Австрия) — +1.10,2
7. Христина Мацокина — +1.26,6
8. Екатерина Смирнова — +1.27,8
9. Лидия Дуркина — +1.32,9…
11. Анна Жеребятьева — +1.47,8…
14. Наталия Мекрюкова — +1.57,2
15. Майя Якунина — +2.00,6…
17. Анна Нечаевская — +2.30,7.

Наталья Непряева выиграла контрольную тренировку российских лыжниц в Муонио
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