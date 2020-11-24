Василий Уткин: Игропуло — лучший российский гандболист последних семи лет

Известный российский блогер Василий Уткин отреагировал на сообщение о том, что гандболист сборной России Константин Игропуло завершил профессиональную карьеру.
«Константин Игропуло завершил карьеру. Отличный парень, яркая личность, лучший российский гандболист последних лет семи — единолично. Грустно. Спасибо за всё, что было, и без смятения вперёд дальше, Константин, красавчик», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Ранее стало известно, что российский гандболист завершил карьеру из-за частых повреждений. За карьеру Игропуло играл в составе российских команд «Виктор», «Чеховские медведи», греческого «Панеллиниоса», «Барселоны» из Испании, и так далее. Константин — четырёхкратный чемпион России в составе «Чеховских медведей», а также победитель Лиги чемпионов — 2011 в составе «Барселоны».
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