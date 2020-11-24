Игроки «Чеховских медведей» ушли на карантин в полном составе

Российский гандбольный клуб «Чеховские медведи» в полном составе ушёл на 10-дневный карантин в связи с тем, что у игроков команды было обнаружено несколько положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба клуба во «ВКонтакте».
Выездная игра команды с «Пермскими медведями» временно отложена, решение о её проведении примет Федерация гандбола России. Выезд команды в Скопье в рамках игры Лиги Европы тоже под вопросом: 1 декабря «Чеховские медведи» должны будут встретиться с македонским «Металлургом», однако команде запрещено выступать до 2 декабря. Европейская гандбольная федерация пока не отреагировала на случившееся.
Каждому гандболисту клуба назначено по два повторных теста, и в случае отрицательных результатов игроки будут допущены до тренировок и соревнований.
- 24 ноября 2020
-
16:00
-
14:18
-
10:56
-
10:11
-
09:57
- 23 ноября 2020
-
19:00
-
18:49
-
18:33
-
17:40
-
17:24
-
16:40
-
14:31
-
10:34
-
09:09
- 22 ноября 2020
-
23:52
-
17:05
-
16:36
-
16:31
-
15:21
-
14:54
-
13:23
-
12:50
-
11:54
-
11:11
-
09:51
-
09:00
- 21 ноября 2020
-
20:25
-
19:17
-
15:32
-
15:03
-
12:19
-
09:00
-
00:41
-
00:06
- 20 ноября 2020
-
18:58