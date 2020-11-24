Игроки «Чеховских медведей» ушли на карантин в полном составе

Российский гандбольный клуб «Чеховские медведи» в полном составе ушёл на 10-дневный карантин в связи с тем, что у игроков команды было обнаружено несколько положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба клуба во «ВКонтакте».

Выездная игра команды с «Пермскими медведями» временно отложена, решение о её проведении примет Федерация гандбола России. Выезд команды в Скопье в рамках игры Лиги Европы тоже под вопросом: 1 декабря «Чеховские медведи» должны будут встретиться с македонским «Металлургом», однако команде запрещено выступать до 2 декабря. Европейская гандбольная федерация пока не отреагировала на случившееся.

Каждому гандболисту клуба назначено по два повторных теста, и в случае отрицательных результатов игроки будут допущены до тренировок и соревнований.