Скончался двукратный олимпийский призёр по академической гребле Василий Якуша
В возрасте 62-х лет умер Василий Фёдорович Якуша — двукратный призёр Олимпийских игр по академической гребле, Заслуженный мастер спорта СССР. Об этом сообщается в официальном аккаунте Федерации гребного спорта России в «Инстаграме».
«Федерация гребного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким Василия Фёдоровича!» — говорится в обращении ФГС.
Якуша — серебряный призёр Олимпийских игр в Москве 1980 года (одиночка). Через восемь лет, на Олимпиаде в Сеуле, вместе с Александром Марченко выиграл бронзу в парной двойке.
Дважды Якуша выигрывал медали чемпионата мира — серебро в Люцерне — 1982 и бронзу в Ноттингеме — 1986. В обоих случаях Василий праздновал успех в одиночном разряде.
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