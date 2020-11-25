Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Скончался двукратный олимпийский призёр по академической гребле Василий Якуша

Скончался двукратный олимпийский призёр по академической гребле Василий Якуша
Другие / Водные виды спорта 0

В возрасте 62-х лет умер Василий Фёдорович Якуша — двукратный призёр Олимпийских игр по академической гребле, Заслуженный мастер спорта СССР. Об этом сообщается в официальном аккаунте Федерации гребного спорта России в «Инстаграме».

«Федерация гребного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким Василия Фёдоровича!» — говорится в обращении ФГС.

Якуша — серебряный призёр Олимпийских игр в Москве 1980 года (одиночка). Через восемь лет, на Олимпиаде в Сеуле, вместе с Александром Марченко выиграл бронзу в парной двойке.

Дважды Якуша выигрывал медали чемпионата мира — серебро в Люцерне — 1982 и бронзу в Ноттингеме — 1986. В обоих случаях Василий праздновал успех в одиночном разряде.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020