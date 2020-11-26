Юлия Ефимова показала модельное фото

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала две модельные фотографии на своей странице в «Инстаграме». Первое фото цветное, второе — чёрно-белое.
«Цветная или чёрно-белая? Честно сказать, модель из меня ещё та… (кто столкнулся — знает.) Поэтому, когда получаются красивые кадры, это заслуга команды! Где тебя накрасят, оденут, поставят правильно и сфотографируют красиво», — подписала она снимки.
Посмотреть снимки можно в «инстаграме» Юлии Ефимовой.
28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того, Юлия входит в первую десятку лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей.
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