Чемпион мира по лёгкой атлетике из США Коулман обжаловал дисквалификацию в CAS

Американский спринтер Кристиан Коулман, который был отстранён на два года за нарушение антидопинговых правил, обжаловал дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщается на сайте CAS.

Коулман рассчитывает, что дисквалификация будет отменена или смягчена.

Спортсмен пропустил три допинг-теста в течение года. Он не пришёл на тестирование 16 января, 26 апреля и 9 декабря 2019 года. За три пропуска допинг-теста в течение года спортсменов подвергают санкциям.

Дисквалификация Коулмана действует до 13 мая 2022 года.

Коулман — чемпион мира 2019 года в беге на 100 м и в эстафете 4 x 100 м. Кроме того, он является двукратным серебряным призёром чемпионата мира 2017 года и рекордсменом мира в беге на 60 м.