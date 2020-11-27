Скелетонистка Никитина стала второй на этапе Кубка мира в Латвии

Российская скелетонистка Елена Никитина заняла второе место на втором этапе сезона Кубка мира в Сигулде (Латвия). Она уступила лишь представительнице Австрии Янине Флок, которая по сумме двух попыток оказалась быстрее на 0,65 секунды. Третье место поделили Кимберли Бос из Нидерландов и немка Тина Херманн.
Другие россиянки выступили менее успешно: Юлия Канакина стала девятой, Алёна Фролова — 15-й.
Кубок мира по скелетону. Второй этап. Женщины
1. Янина Флок (Австрия) — 1.42,93 (51,47 + 51,46)
2. Елена Никитина (Россия) — 1.43,58 (51,78 + 51,80)
3-4. Кимберли Бос (Голландия) — 1.43,73 (51,88 + 51,85)
3-4. Тина Херманн (Германия) — 1.43,73 (51,98 + 51,75)
5. Лора Дес (Великобритания) — 1.44,00 (52,11 + 51,89)
6. Ким Мёйлеманс (Бельгия) — 1.44,08 (52,00 + 52,08)
...9. Юлия Канакина (Россия) — 1.44,45 (52,38 + 52,07)
...15. Алёна Фролова (Россия) — 1.45,44 (52,73 + 52,71).
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