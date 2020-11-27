Александр Большунов и Глеб Ретивых вышли в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Руке
Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» российский лыжник Александр Большунов вышел в полуфинал спринта классическим стилем на стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Он стал вторым в своём четвертьфинале с результатом 2.35,32.
Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года Глеб Ретивых прошёл дальше, выиграв заключительный четвертьфинал (2.36,51).
Лучший результат в квалификации продемонстрировал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо (2.34,84).
На стадии четвертьфинала выбыли из борьбы Евгений Белов (4-е место — 2.35,63), Андрей Мельниченко (5-е — 2.38,72), Илья Семиков (6-е — 2.39,62), Иван Якимушкин (4-е — 2.38,63).
Россияне Ермил Вокуев, Алексей Червоткин и Илья Порошкин не смогли пройти квалификацию.
Вяльбе оценила шансы Большунова и Непряевой выиграть Кубок мира
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