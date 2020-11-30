Лыжник Йоханнес Клебо отказался от участия в Кубке мира до конца 2020 года

Лидер Кубка мира норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо принял решение отказаться от оставшихся гонок Кубка мира до конца 2020 года. Это этапы в Давосе и Дрездене. Следующий раз Клебо выйдет на старт за пределами Норвегии не ранее 1 января 2021 года.

Своё окончательное решение Клебо мотивировал тем, что не хочет рисковать в то время, когда ещё неизвестно, какое влияние коронавирус оказывает на здоровье перенёсших его людей.

«Мы не знаем, каковы долгосрочные последствия заражения вирусом. Но это вирус, который поражает лёгкие. Вот почему я не хочу рисковать, когда моя главная цель – чемпионат мира. Пропуск этапов в Давосе и Дрездене — небольшая цена за безопасность. Не простил бы себе, если бы выбрал эти гонки вместо того, чтобы тренироваться дома в безопасности и хорошо выступить на чемпионате мира.

Считаю, что лыжные гонки не так и важны в связи с пандемией, которая сейчас бушует во всём мире. Каждый должен внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Сделать то, что он считает правильным. Это решение важно и правильно для меня», — приводит слова Клебо NRK.

На текущий момент Клебо не говорит об отказе от участия в «Тур де Ски», который пройдёт с 1 по 10 января.

«Сначала нужно оценить, как будет устроен «Тур де Ски». Затем решу, буду ли я участвовать. Это будет зависеть от ситуации с инфекцией. Я делаю ставку на чемпионат мира в Оберстдорфе, имею амбиции проявить себя как можно лучше. Это главная спортивная цель сезона. Теперь я буду хорошо тренироваться для достижения этой цели, и когда мы увидим, как обстоят дела с COVID-19, снова оценю ситуацию», — сказал Клебо.