Шведский журналист объяснил появление статьи про возможный допинг у Сориной

Людвиг Хольмберг, шведский журналист Expressen, предположивший, что россиянка Татьяна Сорина может быть причастна к нарушению антидопинговых правил, рассказал о причинах публикации соответствующей статьи.
«Я принял решение написать эту колонку, потому что про Сорину в Руке было много разговоров. Люди говорили у неё за спиной. И у них были подозрения. Я хотел описать ситуацию, к которой мы пришли: сейчас невозможно добиться в спорте большого, неожиданного прогресса без того, чтобы тебе не задавали вопросов. Чемпионат мира-2019 в Зеефельде показал, что антидопинговое тестирование на самом деле неэффективно. И с тех пор в этом плане ничего не изменилось. Всё ещё реально использовать переливание крови и избегать наказания. А в этом году антидопинговая система стала ещё слабее. Из-за пандемии во всём мире берут меньше внесоревновательных тестов, а Россия стала одной из стран, где на время пиковых цифр заражения тестирование было вообще приостановлено.
Я никогда не обвинял Сорину в допинге. Но я написал, что понимаю подозрения людей, когда 26-летняя спортсменка вот так преображается, ещё и учитывая всю ситуацию с антидопингом. Я тоже испытываю подозрения. Но, как я и написал в своем материале: я действительно надеюсь, что она «чистая». И кстати, я сделал ещё и интервью с Маркусом Крамером, где он рассказывает о прогрессе Сориной.
Мне кажется, мой материал привлёк больше внимания в России, чем в Швеции. Если прочитать только заголовок и посмотреть на заглавное фото с красной стрелой, наверное, всё кажется несколько драматичней, чем есть на самом деле. Я ведь просто пытался описать неполадки системы и использовал Сорину как пример. Потому что она действительно привлекла в Руке много внимания.
Реакция? не писали некоторые российские болельщики. Но, мне кажется, они не читали целиком моего материала. И ещё я понятия не имею, каким образом он был переведён и преподнесён в российских СМИ», — цитирует Хольмберга «Спорт-Экспресс».
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