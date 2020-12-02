Шведская лыжница Сван: люди считают, что я могу убить ради победы и идти по трупам

Победитель этапов Кубка мира шведская лыжница Линн Сван рассказала, какой её видят окружающие.

«У людей могло сложиться впечатление, что я могу убить ради победы. Что я могу идти по трупам. Но я не собираюсь прятаться под стулом. Я молодая девушка, и именно поэтому так происходит.



Я думаю, что нужно укреплять веру молодых девушек в самих себя. Им нужно позволить занять своё место, их не получится приручить», — цитирует лыжницу Expressen.

Ранее Сван обвинила свою коллегу по сборной Эббу Андерссон в падении в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в Руке. В столкновении пострадала российская лыжница Наталья Непряева, из-за чего отстала от победительницы пасьюта Терезе Йохауг на 1,15.6 секунды.