Шведская лыжница Сван: люди считают, что я могу убить ради победы и идти по трупам
Победитель этапов Кубка мира шведская лыжница Линн Сван рассказала, какой её видят окружающие.
«У людей могло сложиться впечатление, что я могу убить ради победы. Что я могу идти по трупам. Но я не собираюсь прятаться под стулом. Я молодая девушка, и именно поэтому так происходит.
Я думаю, что нужно укреплять веру молодых девушек в самих себя. Им нужно позволить занять своё место, их не получится приручить», — цитирует лыжницу Expressen.
Ранее Сван обвинила свою коллегу по сборной Эббу Андерссон в падении в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в Руке. В столкновении пострадала российская лыжница Наталья Непряева, из-за чего отстала от победительницы пасьюта Терезе Йохауг на 1,15.6 секунды.
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