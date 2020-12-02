Совет World Athletics рассмотрит вопрос нейтрального статуса россиян в марте 2021 года

Глава рабочей группы Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) по восстановлению статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен на заседании Совета международной организации сообщил, что Россия достигла прогресса в разработке плана, направленного на стимулирование культурных изменений, необходимых для возвращения к полноправному членству в международном спорте.
ВФЛА необходимо завершить работу над стратегическим планом по восстановлению членства в World Athletics до 1 марта, а также продолжать оплачивать расходы, связанные с этим процессом, иначе решение Совета от июля 2020 года – предложить Конгрессу исключить ВФЛА из членства в World Athletics — вступит в силу.
«Было заключено новое рамочное соглашение, которое определяет, как рабочая группа и международные эксперты помогут ВФЛА завершить и реализовать этот план, и которое обязывает ВФЛА продолжать оплачивать расходы, понесённые World Athletics в этом процессе. Международные эксперты уже начали работать с руководством ВФЛА и сообщили, что эта команда очень отзывчива и конструктивна в своём подходе», — говорится в пресс-релизе World Athletics.
Совет World Athletics рассмотрит вопрос о том, разрешить ли российским спортсменам снова участвовать в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов (в том числе допустить до 10 таких спортсменов к участию в Олимпийских играх в Токио) на своём следующем заседании в марте 2021 года или ранее, если рабочая группа даст рекомендации на основе прогресса, достигнутого ВФЛА к этой дате.
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