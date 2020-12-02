«Ничего, пободаемся!» Евгений Трефилов сделал прогноз на чемпионат Европы по гандболу

Первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов поделился ожиданиями от чемпионата Европы среди женских команд, который пройдёт в Дании с 3 по 20 декабря. На предварительном этапе сборная России сыграет с командами Испании, Чехии и Швеции.

«У многих сборных перед чемпионатом Европы выпало много игроков, у нашей сборной тоже есть серьёзные потери. Ничего, пободаемся! Из этой группы мы точно выйдем, а на основном этапе придётся тяжелее. Как говорится, бог не выдаст, свинья не съест. Сложности только закаляют нашу команду. Я очень хочу, чтобы наша сборная выиграла чемпионат Европы. Желаю нашим девочкам победы и только победы!» – приводит слова Трефилова РИА «Новости».

В преддверии чемпионата Европы сборная России из-за травм лишилась трёх игроков: Анны Сень, Елены Михайличенко и Анны Вяхиревой.

«Без Сень у нашей сборной меньше вариантов перестройки защиты. Вяхирева – это тоже большая потеря, она обычно начинала комбинации, всё движение от неё было. Михайличенко тоже могла очень помочь. Надеюсь, что в отсутствие этих игроков проявят себя другие. У меня после Олимпиады в Пекине вообще новая команда была. Ехал на чемпионат мира с мыслью, что просто так еду поиграть. Но мы же выиграли тот чемпионат мира!» — сказал Трефилов.

Российские гандболистки ни разу не выигрывали чемпионат Европы, в 2018 году они завоевали серебро.