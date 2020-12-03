Борцы из Северной Осетии и Ингушетии начали драться во время схватки
На чемпионате России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет подрались спортсмены из Северной Осетии и Ингушетии — Алан Багаев и Бабули Цолоев, сообщает телеграм-канал Baza.
Драка началась через 8 секунд после начала схватки. Судьям и тренерам удалось разнять спортсменов, однако после случившегося оба борца всё равно были дисквалифицированы с турнира. После соревнований Багаев и Цолоев помирились.
Летом 2019 года Алан Багаев стал чемпионом мира по вольной борьбе среди юниоров в весовой категории до 92 кг. В финальной схватке соревнований он нанёс поражение американцу Лукасу Дэвисону со счётом 5:4.
Первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет проходит с 30 ноября по 5 декабря в Смоленске.
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