Автобиографию Родченкова признали лучшей спортивной книгой года. Он получит более 40000$

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков, стал обладателем литературной премии William Hill за лучшую спортивную книгу года, сообщается на сайте премии.



В автобиографии «Дело Родченкова» он рассказал о системе фальсификаций, связанных с допингом, которая практиковалась в российском спорте.



Помимо Родченкова за премию боролись ещё четыре претендента. Сообщается, что он получит 30 000 фунтов стерлингов (более 40 000$) и копию книги в кожаном переплёте.



Ранее сенат США принял законопроект, названный именем Григория Родченкова. Закон позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Возможное наказание — тюремное заключение до 10 лет и штраф до $ 1 млн.

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