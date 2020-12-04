Матч чемпионата Европы по гандболу перенесён из-за коронавируса

У гандболистки сборной Сербии, прибывшей для участия в чемпионате Европы в Дании, обнаружен коронавирус, сообщает официальный сайт соревнований. В соответствии с протоколом турнира, спортсменка была изолирована и будет находиться на карантине.

Тесты остальных членов команды дали отрицательный результат. Сегодня, 4 декабря, сборная Сербии ещё раз пройдёт тест на коронавирус. Матч сборных Сербии и Нидерландов, запланированный на 4 декабря, перенесён на 5-е.

Перед стартом чемпионата Европы коронавирус был выявлен у гандболистки сборной Румынии. Команда была отправлена на карантин, но после повторного теста румынкам разрешили провести матч с Германией (19:22).

Сборная России стартовала на чемпионате Европы с победы над испанками со счётом 31:22.