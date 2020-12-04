Матч чемпионата Европы по гандболу перенесён из-за коронавируса
У гандболистки сборной Сербии, прибывшей для участия в чемпионате Европы в Дании, обнаружен коронавирус, сообщает официальный сайт соревнований. В соответствии с протоколом турнира, спортсменка была изолирована и будет находиться на карантине.
Тесты остальных членов команды дали отрицательный результат. Сегодня, 4 декабря, сборная Сербии ещё раз пройдёт тест на коронавирус. Матч сборных Сербии и Нидерландов, запланированный на 4 декабря, перенесён на 5-е.
Перед стартом чемпионата Европы коронавирус был выявлен у гандболистки сборной Румынии. Команда была отправлена на карантин, но после повторного теста румынкам разрешили провести матч с Германией (19:22).
Сборная России стартовала на чемпионате Европы с победы над испанками со счётом 31:22.
Женская сборная России по гандболу победила Испанию в стартовом матче на чемпионате Европы
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