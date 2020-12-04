«Только великие могут позволить себе скромность». Исинбаева рассказала случай из жизни

Двукратная олимпийская чемпионка, автор 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала историю, произошедшую с ней на одном из мероприятий.

«Однажды на одном мероприятии среди бомонда и уважаемых гостей я выбрала самое далёкое и неприметное место и присела за столик. Подошёл ко мне один из гостей и спросил, почему я сижу не в центре?! Я ответила, какой смысл, я не люблю выпячиваться, предпочитаю скромно сидеть вдалеке. Он ответил — только великие могут позволить себе скромность. Согласны с этим?» — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».

22 июля 2005 года на соревнованиях в Лондоне Исинбаева впервые в истории женских прыжков с шестом взяла высоту пять метров. 18 августа 2008 года на пекинской Олимпиаде Елена установила мировой рекорд — 5,05 м.

С августа 2016 года Исинбаева член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) и член МОК.